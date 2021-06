G7 : la reprise post-pandémie au menu, première rencontre entre Macron et Biden

Les deux hommes ont en effet échangé lors de la photo de famille, sur la plage de Carbis Bay. Ils ont ensuite devisé tout en marchant, le Français entourant de son bras le dos de l'Américain. Une réunion bilatérale est prévue samedi matin, a précisé l'Élysée. Les premiers échanges ? Ils ont porté sur la manière de "rendre les démocraties plus efficaces pour les classes moyennes" et de répondre à la Chine "sans confrontation, mais en défendant nos intérêts et nos valeurs". Les dirigeants du club des riches devaient dans la soirée se retrouver autour de la reine Elizabeth II et du prince héritier Charles pour une réception à l'Eden Project, immenses serres en Cornouailles vitrines de la diversité végétale de la planète.

Pandémie oblige, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient peu avant retrouvés d'un coup de coude et se sont tenus à distance. Ce G7 est prévu jusqu'à dimanche, le temps de rattraper deux ans sans sommet, crise oblige. "C'est une rencontre qu'il faut vraiment tenir parce que nous devons nous assurer de tirer les leçons de la pandémie et de ne pas répéter certaines erreurs", a d'ailleurs déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La reprise d'une économie mondiale laminée par la pandémie sera sans surprise au menu des discussions. De même que le partage plus équitable des vaccins anti-Covid par les pays riches, eux qui ont accaparé un maximum de doses au détriment des plus pauvres. Les États-Unis ont d'ores et déjà promis de donner 500 millions de doses et les Britanniques 100 millions, principalement via le dispositif de partage Covax. Largement insuffisant, déplorent des ONG qui plaident pour la suspension des brevets sur les vaccins afin de permettre une production de masse.