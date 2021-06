Le taux mondial d'impôt sur les sociétés "d'au moins 15%", c'est pour quand ?

Prenons une entreprise implantée dans un pays à faible imposition, 8% par exemple, mais qui génère des bénéfices dans un autre, comme la France. Avec ce nouveau taux, l'État français pourra réclamer 7% de plus pour atteindre 15% d'impôt. Un accord qualifié d'"historique" par les participants. "On ne pourra plus faire d'optimisation fiscale, on ne pourra plus faire d'évasion fiscale et l'argent qui revient aux États leur reviendra bien pour financer leurs services publics", s'est ainsi réjouit le ministre des Finances Bruno Le Maire. Selon l'Observatoire européen de la fiscalité, cela pourrait rapporter à l'Union européenne 50 milliards d'euros, dont 4,3 milliards pour l'État français.