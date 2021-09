Gare du Nord : pourquoi la SNCF abandonne le gigantesque projet de rénovation

La SNCF a fait le constat d'une "défaillance grave de son concessionnaire". C'est avec ces mots que la société ferroviaire a annoncé mardi soir qu'elle mettait fin au projet actuel de transformation de la Gare du Nord, et plus précisément au contrat de concession conclu en 2019 avec StatioNord, une coentreprise formée par Ceetrus, la filiale immobilière du groupe Auchan, et SNCF Gares & Connexions.

À l'origine, le projet prévoyait de tripler la surface de la gare, notamment pour accueillir les voyageurs à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. La SNCF avait également précisé vouloir limiter les conséquences des travaux sur le trafic et le confort des voyageurs. Le tout pour un coût de 389 millions d'euros.

Or, le 5 juillet dernier, SNCF Gares & Connexions a appris que la fin des travaux était désormais estimée à 2026 "au plus tôt", a noté l'entreprise dans un communiqué de presse. Mais aussi que le coût des travaux s'établissait à 789 millions d'euros, un surcoût portant la facture globale du projet à plus de 1,5 milliard d'euros, et que "des perturbations sévères" sur la circulation ferroviaire étaient à prévoir.