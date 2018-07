Gaza : après une violente escalade, cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Après une journée de tensions marquée par la mort de deux adolescents palestiniens, tués par des raids israéliens à Gaza, une trêve a été conclue samedi en début de soirée entre Israël et le Hamas, selon un porte parole du mouvement islamiste qui contrôle l'enclave. Plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmait que l'armée avait infligé ce samedi au Hamas son "coup le plus dur" depuis la guerre dévastatrice de 2014.





Ces frappes israélienne interviennent au lendemain d'une confrontation meurtrière à la frontière. Deux jeunes Palestiniens avaient alors été tués et plus de 200 blessés par l'armée israélienne. Un soldat israélien avait aussi été blessé. Dans la nuit de vendredi à samedi, après cette confrontation, le Hamas et Israël ont échangé des tirs.