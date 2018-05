Gaza : comment vit-on sous le blocus ?

La tension ne cesse de monter dans la bande de Gaza. Les Palestiniens continuent à manifester contre le blocus imposé par Israël et l'Égypte depuis 2007. Cet état de siège fait mourir le business. L’eau potable et l’électricité se font de plus en plus rares. 65% des Gazaouis vivent sous le seuil de la pauvreté.



