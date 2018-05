Gaza : des Palestiniens fuient vers l'Égypte

L'Égypte a décidé de rouvrir très provisoirement, sans doute quelques jours, un point de passage qui la relie à Gaza, situé à Rafah. Cette ouverture a permis la sortie de trois ambulances qui transportaient des manifestants blessés par balles à la frontière entre Gaza et Israël. De nombreux Palestiniens en profitent aussi pour fuir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.