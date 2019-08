Gaza : la mort "mystérieuse" de deux policiers palestiniens

En revanche, le ministère de l’Intérieur de Gaza n’a pas précisé quelle était l’origine des deux explosions qui ont coûté la vie aux deux policiers palestiniens. Pourtant, les regards se sont immédiatement tournés vers Israël alors que les tensions se font plus vives depuis la mi-août. Or, l’armée israélienne, qui avait procédé à un bombardement sur un poste militaire du Hamas dans l’après-midi à Gaza suite à un tir d’obus vers Israël, a certifié n’avoir effectué aucun raid aérien vers le territoire gazaoui mardi soir. Une situation confirmée par des témoins à l’Agence France Presse, ceux-ci indiquant n’avoir assisté à aucune frappe aérienne.