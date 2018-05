Gaza : le Hamas est-il à l'origine des manifestations ?

L'armée israélienne en était persuadée : ces jeunes Palestiniens, qui ont détruit la barrière de sécurité, agissaient sous les ordres du Hamas. Le mouvement islamiste a d'ailleurs avoué avoir perdu dix hommes lundi 14 mai lors des affrontements à Gaza. En effet, à chaque manifestation, c'est bien l'organisation qui a affrété les bus et a choisi l'heure et le lieu du combat. Pourtant, personne n’a reconnu obéir à des ordres. Le mouvement islamiste a menacé de reprendre la lutte armée. Il négocierait en même temps une sortie de crise avec l'Etat hébreu, ce qui explique en effet la baisse de tensions de ce mardi 15 mai.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.