Gaza : les habitants au bord de l'asphyxie

Avec trois guerres et onze ans d'embargo, les Gazaouis n'en peuvent plus. Plus d'électricité, plus de salaire, plus de travail,... les conditions de vie dans cette enclave palestinienne sont des plus déplorables. Sur les marchés, aucun produit ne manque, mais les clients se raréfient. Sur les deux millions d'habitants, la moitié dépend de l'aide alimentaire. Les plus désespérés, eux, sont prêts à tout pour passer la frontière israélienne, quitte à y laisser leurs vies.



