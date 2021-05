"Le silence répondra au silence" : cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Israël d'un côté, le Hamas et le Djihad islamique de l'autre, sont parvenus à trouver un accord de cessez-le-feu, jeudi 20 mai dans la soirée. Les trois parties ont conclu une trêve "réciproque et simultanée" pour mettre fin aux combats qui embrasent Gaza depuis onze jours. Elle débutera dès vendredi 21 mai à 2h, heure locale, soit à 1h du matin, heure française.

Les ministres israéliens ont donc convenu "d'accepter l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans conditions, qui entrera en vigueur à une heure qui sera déterminée plus tard", avait précisé dans un premier temps le cabinet du Premier ministre. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a quant à lui loué "les succès militaires sans précédent, en termes de puissance, précision et de position stratégique dans ce combat contre les groupes terroristes dans la bande de Gaza."

Une toute autre interprétation prédomine dans l'autre camp. Le Hamas s'est ainsi félicité que "la résistance ait forgé une nouvelle équation et une nouvelle victoire", a déclaré Osama Hamdan, un dirigeant du mouvement islamiste qui domine la bande de Gaza depuis 2006. Il a également assuré que le Hamas a obtenu d'Israël des "garanties que les agressions israéliennes à la mosquée Al-Aqsa et dans le quartier de Sheikh Jarrah s'arrêteraient." Une annonce démentie néanmoins formellement par Israël qui accuse Hamdan de "mensonges" et rappelle que le cessez-le-feu est sans conditions.

L'annonce de cette trêve a été saluée par plusieurs pays qui avaient pris part au processus de paix. L'Égypte a précisé que "deux délégations égyptiennes seront envoyées à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu et le processus pour maintenir des conditions stables de manière permanente". Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken a, lui, assuré qu'il se rendrait sur place au plus vite : "Je suis prêt à me rendre en Israël, au Proche-Orient, à tout instant, si cela peut permettre d'outrepasser les violences et d'aider à améliorer les vies des Israéliens et des Palestiniens simultanément", a-t-il déclaré.