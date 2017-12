Gaza : un Palestinien tué lors d'affrontements avec l'armée israélienne, le treizième depuis le 6 décembre

Selon le porte-parole du service des secours dans l'enclave palestinienne, Achraf al-Qoudra, le jeune homme avait été grièvement blessé par des tirs israéliens à balles réelles vendredi à la frontière avec Israël.





Les affrontements de vendredi entre Palestiniens et forces israéliennes ont fait une cinquantaine de blessés à Gaza selon les autorités du Hamas au pouvoir dans l'enclave, et une quinzaine en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Vendredi également, trois roquettes ont été tirées de la bande de Gaza. Deux ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien et la troisième est tombée sans faire de victime du côté israélien de la frontière. En réponse, Israël a bombardé deux positions du Hamas, sans faire de victime. L'Etat hébreu tient le mouvement islamiste responsable des tirs de roquette provenant de l'enclave palestinienne.