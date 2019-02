Gaza : une commission de l'ONU pointe de possibles crimes contre l'humanité, Israël dénonce un rapport "partial"

"Les soldats israéliens ont commis des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Certaines de ces violations peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête par Israël", a déclaré le président de la Commission, Santiago Canton. Selon elle, "plus de 6.000 manifestants non armés ont été touchés par des tireurs d'élite militaires, semaine après semaine lors des manifestations".





Les enquêteurs ont indiqué avoir "trouvé des motifs raisonnables de croire que des tireurs d'élite israéliens ont tiré sur des journalistes, du personnel de santé, des enfants et des personnes handicapées, sachant qu'ils étaient clairement reconnaissables comme tels".





"Israël doit rendre des comptes", a réagi le Hamas, après la remise du rapport.