Gaza : une nouvelle journée de manifestation

De nombreux Palestiniens sont prêts à donner leur vie le long de la frontière israélienne. Depuis le début du mouvement de protestation, ils se rendent vers cette barrière de sécurité si dangereuse, dans le but de faire lever le blocus de Gaza. Ils n'ont pour la plupart pas de travail et vivent dans la pauvreté. Ils accusent Israël de les mettre en cage par tous les moyens. Les attaques de drones qui se sont multipliées en bordure de Gaza, ne les empêchent pas de protester. Et le bilan sur place n'a pas cessé de s'alourdir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.