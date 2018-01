Gel de l'aide américaine aux réfugiés : le ton monte entre Donald Trump et les Palestiniens

Le torchon brûle entre Donald Trump et les Palestiniens. Plus d’un mois après avoir reconnu Jerusalem comme la capitale d’Israël, le président américain a menacé ce jeudi de ne plus mettre la main à la poche pour renflouer les finances de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). Une aide précieuse, puisque cinq millions de Palestiniens en dépendent.





"Ils nous ont manqué de respect la semaine dernière, en refusant de recevoir notre excellent vice-président" Mike Pence, a déclaré Donald Trump, lors d'une chaleureuse rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Avant de mettre en garde : "Nous leur avons donné des centaines de millions" et "cet argent ne leur sera plus versé à moins qu'ils ne s'assoient et négocient la paix". La réponse n'a pas tardé : "Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n'est pas manquer de respect, c'est se respecter soi-même", a déclaré Hanane Achraoui, haute dirigeante de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).