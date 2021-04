Biden appelle Erdogan avant d'annoncer la reconnaissance du génocide arménien

Même son de cloche côté turc. "Les deux dirigeants ont convenu du caractère stratégique de la relation bilatérale et de l'importance de travailler ensemble à bâtir une coopération plus étroite sur les sujets d'intérêt mutuel", a par exemple souligné la présidence turque dans un compte rendu de cette conversation.

Pour autant, les sujets qui fâchent ont-ils été évoqué, alors que les États-Unis s'apprêteraient à reconnaître le génocide arménien ? Ce communiqué ne mentionne en effet à aucun moment la possibilité de cette reconnaissance qui suscite l'ire d'Ankara. Toutefois, le département d'État américain a évoqué vendredi une "annonce" attendue samedi, laissant peu de doute sur la décision de Joe Biden qui avait promis, avant son élection, de prendre l'initiative sur ce dossier.

Avant lui, une vingtaine de pays et de nombreux historiens ont fait ce geste. Mais le génocide arménien est toujours vigoureusement contesté par la Turquie, alors que le 24 avril marque le début des massacres d'Arméniens par l'Empire ottoman en 1915. La Turquie refuse l'utilisation du terme "génocide" et récuse toute velléité d'extermination, évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine dans laquelle 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Les Arméniens, eux, estiment qu'un million et demi des leurs ont été tués de manière systématique pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.