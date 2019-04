Commémoration du génocide arménien en France : Erdogan fustige les "donneurs de leçons"

Ces accusations interviennent dans un contexte tendu entre Ankara et Paris, notamment après l'instauration par la France d'une journée de commémoration annuelle du génocide arménien de 1915, ce 24 avril. Selon l'Arménie, près d'un million et demi des leurs ont été décimés de manière systématique par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale.





La Turquie, qui refuse d’évoquer le terme "génocide", évoque des massacres de part et d’autre ayant fait des centaines de milliers de morts et provoqués par la guerre civile et la famine. Selon un journaliste de l’AFP, les autorités turques ont interdit ce mercredi un rassemblement prévu à Istanbul pour commémorer le massacre des Arméniens, dispersant une centaine de manifestants.