Génocide au Rwanda : que reproche-t-on à la France ?

LCI : Quels sont les reproches qui sont faits aux autorités françaises, 25 ans après le génocide rwandais ?

Florent Geel : Il faut avant tout rappeler que le Rwanda est à la base une colonie belge devenue indépendante dans les années 1960. En 1990, une rébellion Tutsi - dirigée par l’actuel président Paul Kagamé - a attaqué le régime pro-Hutu du dirigeant de l’époque, Juvénal Habyarimana. En 1990, le Rwanda s’est tourné vers la France pour lui demander un soutien politique et militaire. Ce que Paris a accordé pour un certain nombre de raisons, politiques ou géopolitiques, mais aussi pour satisfaire son rôle de "gendarme de l’Afrique".





A partir de 1990, la France a ainsi armé et formé les militaires du gouvernement, lui livrant aussi des armes. Or ce régime s’est radicalisé de plus en plus, avant de mener une série d’exécutions sommaires, des pogroms à l’encontre ceux qui étaient considérés comme la "cinquième colonne" de la rébellion Tutsi, laquelle procédait à des attaques depuis l’Ouganda. Il faut savoir que ces Tutsis, depuis l’Ouganda, avaient été déplacés après des massacres dans les années 1960. Pour un certain nombre de personnages Hutus, ces Tutsis voulaient donc reprendre le pouvoir, se venger. Les autorités ont donc attisés les haines sur fond de : "Si les Tutsis reviennent, ils vont se venger."





Quand commence ces massacres, un certain nombre de reproches peuvent être faits aux autorités françaises. Par exemple, un fichage s’organise. La gendarmerie française a en effet aidé ses homologues rwandais à informatiser les listes de recensements dans lesquelles étaient marquées l’ethnie de ces Rwandais. On reproche aussi à la France d’avoir poussé aux accords de paix d’Arusha, censés trouver un terrain d’entente entre les deux camps. Or à l’issue de ces accords, l’avion du président Habyarimana a été abattu, déclenchant les massacres. Au lieu de dire "que se passe-t-il ?", la France a continué à soutenir le gouvernement alors que les alertes étaient très fortes depuis 1993 sur les exactions.





Nous avons aussi des doutes sur l’Opération Turquoise, présentée comme humanitaire pour sauver des Tutsis. Mais qui, en réalité, a permis aux génocidaires de s’échapper vers la RDC ou la Tanzanie. En outre, nous pensons que certains personnages au plus haut sommet de l’Etat, que ce soit François Mitterrand ou Hubert Védrine, ont sciemment dit : "On les aide, on va donc aller jusqu'à bout." Certes, aucun soldat français n’a participé au génocide. Mais les complicités sont fortes.