Génocide au Rwanda : Emmanuel Macron veut faire du 7 avril une journée de commémoration

Vendredi, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un comité d'historiens qui auront accès à "toutes les archives françaises" sur la période 1990-1994 pour faire la lumière sur le rôle joué par les autorités françaises durant la période du génocide au Rwanda. "Cette commission, qui rassemblera huit chercheurs et historiens, sous l'égide du professeur Vincent Duclert, aura pour mission de consulter l'ensemble des fonds d'archives français relatifs au génocide, sur la période 1990 - 1994 afin d'analyser le rôle et l'engagement de la France durant cette période et de contribuer à une meilleure compréhension et connaissance du génocide des Tutsi", selon un communiqué du palais de l'Elysée.





Les zones d'ombres sur le rôle de Paris avant, pendant et après ce génocide restent une source récurrente de polémique en France. Parmi les points les plus disputés figurent l'ampleur de l'assistance militaire apportée par la France au régime du président rwandais hutu Juvénal Habyarimana de 1990 à 1994 et les circonstances de l'attentat qui lui coûta la vie le 6 avril 1994, élément déclencheur du génocide.