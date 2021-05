La France et le Rwanda ont "l'opportunité de bâtir une bonne relation", assure Paul Kagame

Le sujet a empoisonné les relations entre Paris et Kigali pendant plus 25 ans. La question du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994, a même conduit à la rupture des relations diplomatiques de 2006 à 2009. Ces échanges distendus se sont réchauffés, depuis notamment la remise du rapport de la commission Duclert, publié en mars. Les historiens français ont conclu à des "responsabilités lourdes et accablantes" de Paris, soulignant "l'aveuglement" du président socialiste de l'époque, François Mitterrand, face au génocide au Rwanda, qui a fait plus de 800.000 morts.

En visite à Paris, à l'occasion d'un sommet sur le Soudan, lundi 17 mai, puis un autre sur les économies africaines, le lendemain, le président rwandais Paul Kagame s'est félicité de ce "grand pas en avant". Les conclusions du rapport Duclert, corroborées quelques semaines plus tard par un rapport commandé par Kigali à un cabinet d'avocat américain, offrent à la France et au Rwanda "l'opportunité de bâtir une bonne relation", a-t-il déclaré dans un entretien à France 24 et RFI. "Je peux m'accommoder" des conclusions de ces travaux, a-t-il ajouté. "Nous pouvons laisser le reste derrière nous et aller de l'avant."