Pourquoi tous les yeux sont rivés sur le Venezuela ?

LCI : Les positions intermédiaires n’ont plus d’espace dans lequel se faire entendre. Cela peut-il signifier qu’une issue pacifiste est impossible ?

Christophe Ventura : Il y a deux scénarios. Le premier est simple, c’est celui de l’escalade qui finit avec à la clé un affrontement en guerre civile et, sous ou une forme ou une autre, une intervention. L’autre, c’est un scénario de négociations et de dialogues qui apparaît possible mais fragile avec la réunion prévue à Montevideo, le 7 février [première réunion du Groupe de contact international sur le Venezuela, organisée par l'Uruguay et l'UE pour aboutir à des élections "libres", ndlr]. Elle est soutenue par António Guterres, le Secrétaire général de l'ONU et y participeront un pays pro-Maduro, des pays pro- Guaidó (dont la France), et des pays neutres qui ne le reconnaissent pas président par intérim (Mexique et Uruguay). Les États-Unis par contre ne veulent pas en entendre parler. Ni l’opposition vénézuélienne. Quant à Nicolás Maduro, il s’était dit favorable à l’initiative qu’il n’a pour le moment pas remise en question.





Donc sans la présence de l’opposition, on est loin d’arriver à un compromis. Et le dialogue est toujours plus compliqué à mettre en place qu’une intervention militaire. Il faut que les acteurs se sentent à l’aise. On ne peut pas faire négocier des acteurs qui ont un couteau sous la gorge.