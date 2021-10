Comment expliquer les nouvelles tensions entre la France et l'Algérie ?

Parmi les autres motifs d'irritation de l'Algérie : la réduction des visas accordés aux Algériens annoncée cette semaine par le président Français, qui a valu le rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, et selon les médias locaux, sa façon de décrire le président Abdelmadjid Tebboune comme "pris dans un système très dur" et de parler des Français comme "des seuls colonisateurs", oubliant la domination ottomane entre le XVIe et XVIIIe siècles.

Pour expliquer ces tensions entre les deux pays qui doivent bientôt commémorer les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie et son indépendance, il faut s'intéresser aux "propos non démentis" d'Emmanuel Macron rapportés par Le Monde . Lors d'une rencontre avec une vingtaine de jeunes descendants de protagonistes de la Guerre d'Algérie, le chef de l'État français a déclaré que l'Algérie s'est construite après son indépendance en 1962 sur "une rente mémorielle", entretenue par "le système politico-militaire". Il a aussi critiqué "une histoire officielle totalement réécrite" par Alger qui "ne s'appuie pas sur des vérités" mais sur "un discours qui repose sur une haine de la France".

Or, la question de la mémoire est sensible du côté algérien "parce qu'elle touche à l'histoire, l'âme et l'identité du peuple algérien", a expliqué à l'AFP Hassen Kacimi, spécialiste des questions migratoires. Alors que les deux pays avaient convenu en mai 2020 d'effectuer ensemble un travail de mémoire dans une optique de "réconciliation", le rapport remis en janvier 2021 dans ce cadre par Benjamin Stora a été rejeté par l'Algérie qui l'a accusé de ne pas être "objectif" et reproché l'absence de "reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés pendant les 130 années de l'occupation de l'Algérie".

Samedi, la présidence algérienne a donc finalement estimé que la position prise par Emmanuel Macron "heurte les principes devant présider à une éventuelle coopération algéro-française en matière de mémoire (et) a l'incorrigible défaut de tendre vers la promotion d'une version apologétique du colonialisme."