Proposer de racheter le Groenland, la suite logique de la stratégie de Trump pour réimplanter les Etats-Unis dans l'Arctique

Depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis s'étaient désengagés de l'ensemble de l'Arctique, laissant le champ libre à la concurrence. La Russie a repris le leadership qu'elle avait perdu pendant la guerre, elle possède aujourd'hui la moitié du territoire arctique. De son côté, la Chine a été le premier pays à investir Groenland, notamment grâce aux nombreuses richesses naturelles du territoire. C'est un bon compromis pour le Groenland, territoire autonome depuis 2009, qui a besoin d'investisseurs pour se financer.





En avril 2018, un événement va venir réveiller l’appétit des Etats-Unis pour l'immense île arctique. Au Groenland, le premier ministre indépendantiste élu après les élections législatives n'est pas opposé à l'idée de laisser la Chine construire les futurs aéroports du pays. "Le département d'Etat et le département de la défense américaine ont vu un risque stratégique direct. Si la Chine finance les aéroports, elle pourrait y implanter les outils qu'elle souhaite, le pays pourrait même demander la gestion de ces aéroports. Les Etats-Unis ont compris que si ils continuaient à laisser faire, l'emprise de la Chine deviendrait trop importante et ils ne pourraient plus jamais récupérer le Groenland ", détaille Mikaa Mered.