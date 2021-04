Derek Chauvin reconnu coupable : "Nous pouvons et nous devons faire plus", exhorte Joe Biden

Enjoignant à lutter contre un racisme qui "entache" l’âme de l’Amérique, le président, qui avait appelé la famille Floyd avant et après le verdict, a demandé le pays à "se rassembler". "Nous ne pouvons pas nous arrêter là, a-t-il déclaré. Afin d'apporter de véritables changements et réformes, nous pouvons et nous devons faire plus, pour réduire la probabilité qu'une telle tragédie survienne de nouveau."