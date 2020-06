George Floyd et Derek Chauvin "avaient déjà eu des problèmes par le passé" selon un ancien collègue

La victime George Floyd et le bourreau Derek Chauvin se connaissaient-ils avant l’interpellation meurtrière du 25 mai ? C'est une question intime qui suscite bien des interrogations alors que le monde pleure, et se révolte, après le décès de cet Afro-Américain de 46 ans, tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc et inhumé à Houston ce mardi 9 juin.

L'ancienne propriétaire du night-club Maya Santamaria avait précédemment expliqué à CBS que George Floyd et Derek Chauvin avaient travaillé pour elle, à El Nuevo, une boite de nuit de Minneapolis. Tous deux faisaient partie de l’équipe de sécurité de l’établissement et ce à la même époque - George Floyd en tant qu'agent de sécurité "l'an passé" et Derek Chauvin dans sa voiture de patrouille "pendant 17 ans" précise-t-elle.

S'ils travaillaient tous deux au même endroit et aux mêmes horaires les mardis soirs, alors qu'une compétition de danse très populaire était organisée par la discothèque, la gérante ignorait toutefois s'ils se connaissaient personnellement. Un ancien collègue des deux hommes, David Pinney, interrogé ce mardi par la chaîne de télévision CBS News, lève le doute, affirmant que non seulement "ils se connaissaient plutôt bien", mais surtout qu'ils "avaient déjà eu des problèmes" par le passé.