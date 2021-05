Reçue par Joe Biden, la famille de George Floyd appelle à "protéger les personnes de couleur"

La rencontre s'est déroulée à l'abri des regards, mais elle n'en était pas moins importante. Ce mardi, le locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, s'est entretenu avec les proches de George Floyd, un quadragénaire afro-américain mort lors d'une arrestation par quatre policiers à Minneapolis, il y a pile un an. "Un sinistre anniversaire", écrit le Washington Post. Lors de ce rendez-vous, les proches de la victime ont appelé le Congrès américain à "protéger les personnes de couleur" en votant une loi de réforme de la police. "Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau, le pygargue à tête blanche, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur", a lancé l'un de ses frères, Philonise Floyd, en référence à l'aigle mascotte des Etats-Unis.

Mais au-delà du symbole, que faut-il retenir de cette rencontre avec Joe Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris ? Elle a été "très constructive", a déclaré un autre de ses frères, Terrence Floyd. Pour conclure cette visite historique, la famille a levé le poing et scandé le nom de George Floyd. Alors que sa supplique ("Je ne peux plus respirer") s'est transformée en cri de ralliement contre les abus des forces de l'ordre, le policier, Derek Chauvin , qui s'était agenouillé sur son cou pendant près de dix minutes, a été reconnu coupable de meurtre. Sa peine sera annoncée le 25 juin.

De son côté, Joe Biden a salué le "courage extraordinaire" des proches de George Floyd, devenus les porte-voix de la lutte contre les abus policiers. Reprenant les mots de la fille de George Floyd, Gianna, qui répète que son père "a changé le monde", président américain a assuré : "Il l'a fait". La famille Floyd avait auparavant rencontré au Capitole la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Mais un an après la mort de George Floyd, qu'est-ce qui a changé ? Des réformes portant sur les interventions de la police existent dans une trentaine d’États selon The New York Times. La plupart des États et des villes qui adoptent ces lois sont dirigés par des démocrates, mais pas tous. Le Kentucky, l'Indiana et l'Iowa l'ont fait aussi. Si des progrès sont à noter, aucune législation n’a pour le moment été votée au niveau fédéral. Pourtant, Joe Biden avait appelé les élus à adopter le "George Floyd Justice in Policing Act" d'ici au premier anniversaire de sa mort. Mais il est toujours en débat au Sénat.