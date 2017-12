George Weah : l'ex-footballeur est élu président du Liberia

L'ancien joueur de foot, George Weah, vient d'être élu président de la République du Liberia. Il a remporté le second tour de l'élection avec plus de 61% de voix. Âgé de 51 ans, cet ex-footballeur avait joué dans le club du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan. Il a été récompensé d'un Ballon d'Or en 1995.



