Géorgie : vague d'indignation après le meurtre d'un caméraman par des militants d’extrême droite

L'agression mortelle d'Alexandre Lachkarava a été condamné par l'Union européenne, qui a appelé à ce que les responsables soient traduits en justice. "Laissez-moi réitérer la ferme condamnation de l'UE de toute violence et notre soutien ferme et inébranlable à la liberté de la presse et de réunion", a déclaré dimanche l'ambassadeur de l'UE en Géorgie, Karl Hertzel. De son côté, l'ambassade des États-Unis a indiqué que "la sécurité de chaque journaliste géorgien et la crédibilité de la démocratie en Géorgie exigent que chaque individu qui a attaqué des citoyens pacifiques et des journalistes (...) soit identifié, arrêté et poursuivi".