Gestion de l'eau : l'Espagne un exemple à suivre ?

En Espagne, l'eau manque cruellement. Il y pleut en moyenne deux fois moins que dans l'Hexagone. Pourtant, les agriculteurs réussissent à avoir des champs parfaitement verts. Cette prouesse est possible grâce à une batterie de dispositifs qui permet une gestion de l'eau beaucoup plus efficiente. Mais comment ce pays assure-t-il ses réserves en eau ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.