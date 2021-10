VIDÉO - "Quand je monte sur un ring, j'oublie tout le reste" : au Ghana, les femmes enfilent les gants de boxe

Elles ont décidé de se battre pour leur place dans la société. De monter un ring en pleine rue, prêtes à bloquer la circulation pour se faire entendre. "On organise ce combat de boxe ici pour prouver que les femmes peuvent boxer comme les hommes", lance Naa, entraineuse. Sous le regard des petites filles, Sarah, son élève, vient d'enfiler ses gants de boxe et va se battre contre un garçon. "Je me sens forte, j’ai confiance en moi. Quand je monte sur le ring, j’oublie tout le reste, je boxe… comme un homme, c’est tout", lâche-t-elle.

Quand cette pionnière a commencé, elles n’étaient que trois dans tout le pays à oser boxer et les compétitions internationales leur étaient interdites. Aujourd’hui, dans le quartier de Jamestown, connu pour ses nombreux boxeurs, les combats féminins figurent en bonne place sur les affiches. Et dans les salles de boxes, au milieu des colosses, de plus en plus de très jeunes filles n’hésitent plus à cogner.

Le sport, c’est aussi le moyen qu’a trouvé Naa pour convaincre ses protégées, des jeunes filles souvent très pauvres, de l’importance d'être éduqué. Dans un pays où quatre enfants sur dix n'atteignent pas le collège, elle répète inlassablement aux familles que l'école est la clé.

"Quand j’étais petite, je ne suis pas allé à l’école comme beaucoup d’enfants, et encore aujourd’hui il y en a qui travaillent au lieu d’aller en classe, mais c’est bien les choses commencent à changer", raconte-t-elle. Avant de poursuivre : "Je voudrais construire une académie avec à la fois l’école et le sport. Comme ça tu pourrais devenir boxeur, mais aussi étudier pour devenir par exemple ingénieur. C’est ça mon rêve".