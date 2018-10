Réchauffement climatique : "On a encore la possibilité d'agir"

Roland Séférian

"Il y a effectivement une nécessité d’urgence. En termes de progression des connaissances et de la littérature disponible, on a rehaussé les risques de vulnérabilité de nos sociétés et des écosystèmes naturels. Tout a été revu à la hausse. Pour un même niveau de réchauffement qui avait été fourni dans le dernier rapport du GIEC, les risques sont supérieurs.





Le message de ce rapport, c'est que ça coûtera toujours plus cher de s’adapter au réchauffement climatique que de réduire les émissions maintenant et les risques sont plus importants. On a une fenêtre de tir très courte mais on a une fenêtre de tir quand même, donc il faut agir très rapidement et à grande ampleur."