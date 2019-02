Gilets jaunes et LBD : le Parlement européen condamne "le recours disproportionné à la force"

Dans cette résolution, votée par 438 voix pour, 78 contre et 87 abstentions, les députés ont "dénoncé le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques". Pour autant, le texte ne cible pas un Etat membre en particulier mais a donné lieu en préambule dans l'hémicycle strasbourgeois à un débat animé auquel ont pris part plusieurs eurodéputés français.





Ce débat houleux avait été demandé par l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), les Verts et la GUE (Gauche unitaire européenne), et a vu la situation en France avec les manifestations des "gilets jaunes" en occuper une grande partie, tout en mentionnant d'autres pays tels que la Roumanie, l'Espagne, la Hongrie ou encore la Grèce. L'élu des Républicains Renaud Muselier, à l'origine du cagnotte en soutien aux forces de police blessées pendant le mouvement, a comparé le président Emmanuel Macron à "Jupiter revenu sur terre", lui reprochant des concessions aux Gilets jaunes, "au détriment des règles budgétaires européennes".