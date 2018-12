Référendum d'initiative citoyenne : l'exemple de la votation suisse

Depuis un siècle et demi, les Suisses utilisent ce qu'on appelle l'initiative populaire. C'est l'un des piliers de la démocratie du pays. Si un projet remporte plus de 100 000 signatures en 18 mois, n'importe quel citoyen peut obliger le Parlement à faire voter les électeurs pour ou contre une modification de la Constitution fédérale. Un système jugé très moderne par la classe politique, et qui inspire grandement les Gilets jaunes, qui en ont fait, après la dénonciation des injustices fiscales et le retrait de la taxe carbone, une de leurs principales revendications.



