VIDÉO - Trump, Salvini, Erdogan, Poutine... Ils profitent de la crise des Gilets jaunes pour sermonner Macron

La crise des Gilets jaunes fait la Une de tous les médias étrangers. Pour le plus grand plaisir des adversaires politiques d'Emmanuel Macron à l'étranger, à commencer par ses homologues américain, italien ou turc. Samedi, Donald Trump a été le premier à tweeter qu'il s'agissait d'"un jour et une nuit très triste à Paris". "Peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'accord de Paris, ridicule et extrêmement cher, et rendre l'argent aux gens en réduisant les impôts" avait continué le président américain sur son réseau social favori. L'Accord de Paris, dont il est lui-même sorti, est l'un de ses nombreux points de discorde avec le président français.