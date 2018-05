Italie : Giuseppe Conte proposé pour diriger le gouvernement

Matteo Salvini et Luigi Di Maio, les leaders de la Ligue du Nord et du Mouvement 5 étoiles, rêvaient tous deux de diriger le futur gouvernement populiste de l’Italie. Mais une féroce lutte d'égos et des scores individuels insuffisants aux législatives les ont forcés à choisir une tierce personne. Après avoir rédigé un programme commun résolument anti-européen, les deux hommes présentent ce lundi au président italien, Sergio Mattarella, le nom de la personnalité retenue pour devenir président du Conseil (Premier ministre).





Le nom de Giuseppe Conte (54 ans), un juriste qui enseigne le droit privé à Florence et à Rome, revenait le plus dans la presse italienne. C'est effectivement celui qui a été proposé, a confirmé lundi sur son blog le Mouvement 5 étoiles. Ce quasi inconnu, qui a étudié dans plusieurs prestigieuses universités étrangères (Yale, Cambridge, La Sorbonne) est un spécialiste de la justice administrative. Il avait été présenté avant les élections du 4 mars par le M5S comme possible ministre chargé de "débureaucratiser" la fonction publique.





"Nous avons indiqué le nom de Giuseppe Conte au président de la République. Un nom qui peut faire avancer le contrat de gouvernement. Et je suis particulièrement fier de ce choix", a écrit M. Di Maio sur le blog du M5S.