Glissement de terrain en Norvège : un cinquième corps retrouvé

Les opérations de secours se poursuivent plus de trois jours après l'impressionnant glissement de terrain dans la localité d'Ask dans la municipalité de Gjerdrum, au nord-est d'Olso, qui a fait, en outre, dix blessés dont un grave. "Mes pensées vont à ceux qui attendent des réponses de leurs proches, et je ne peux qu'imaginer à quel point c'est lourd et difficile", a dit à la presse l'adjoint au maire de Gjerdrum, Leif Haugland.

Les secours estiment encore pouvoir trouver des survivants dans des poches d'air dans les bâtiments encore partiellement intacts. La brigade canine a signalé différents endroits dans la zone où les sauveteurs vont travailler. Un des chiens qui participent à l'opération a été blessé lors des fouilles. La police, qui dévoile les informations au fur et à mesure que la situation évolue, avait publié vendredi une liste avec le nom des dix personnes disparues, deux enfants de 2 et 13 ans et huit adultes. Elle a annoncé ce samedi l'identité de la personne retrouvée la veille. Il s'agit d'un homme de 31 ans, Eirik Gronolen.

À Ask, la terre a glissé tôt le 30 décembre, entraînant l'évacuation d'un millier de personnes qui ne peuvent retourner chez eux car le terrain reste instable. Il s'est encore effrité dans la nuit de vendredi à samedi. "Nous sommes installés dans un hôtel [...], c'est une situation complétement surréaliste et terrible", ont confié à l'AFP des habitants évacués, Olav Gjerdingen et Sissel Meyer Gjerdingen. Une dizaine de maisons et 31 logements se sont écroulés, dont certains se sont déplacés sur 400 mètres.

La Direction norvégienne des eaux et de l'énergie (NVE) estime que le glissement s'est produit sur une surface d'environ 350 mètres par 800. La terre qui a glissé est une argile spécifique, présente en Norvège et en Suède, qui peut se fluidifier et s'effondrer rapidement mais la probabilité d'un éboulement similaire dans la région reste faible, estime la NVE. Venue sur place, la Première ministre Erna Solberg a souligné que ce glissement de terrain était "l'un des plus graves" que son pays ait connus. Le roi Harald, son épouse Sonja et le prince héritier Haakon sont attendus à Gjerdrum, dimanche en fin de matinée.