Golfe : un drone iranien survole un porte avion américain

Les Etats-Unis ont annoncé le 8 avril le placement des Gardiens de la Révolution sur leur "liste des organisations terroristes étrangères". En réponse, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé le même jour qu'il considérait désormais les forces américaines déployées au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique et en Asie centrale, comme des "groupes terroristes".





L'Iran se considère comme le gardien du Golfe et dénonce régulièrement la présence militaire américaine dans ce bras de mer. Mercredi 24 avril à New York, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a averti les Etats-Unis qu'ils s'exposeraient à des "conséquences" s'ils prenaient "la mesure folle" d'interdire à l'Iran l'accès au détroit d'Ormuz, qui ferme le Golfe et par lequel passerait un tiers du pétrole transitant par voie maritime. "C'est dans l'intérêt de notre sécurité nationale de garder ouvert le Golfe persique (...) Nous l'avons fait par le passé et nous continuerons à le faire à l'avenir", a dit Mohammad Javad Zarif. "Mais les Etats-Unis devraient savoir que quand ils entrent dans le détroit d'Ormuz, ils doivent parler à ceux qui protègent le détroit d'Ormuz --les Gardiens de la Révolution iranienne", a-t-il ajouté.