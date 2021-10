Grâce à une commande record reçue par Tesla, Elon Musk gagne 36 milliards de dollars en une journée

D’après le Bloomberg Billionaires Index , qui tient le registre des plus grands patrimoines mondiaux, la fortune du patron de la société automobile - qui possède 17% de ses parts selon le cabinet Factset - grimpe vertigineusement à 289 milliards de dollars. Il distance largement les deuxième et troisième du classement, les déjà richissimes Jeff Bezos, patron d’Amazon aux 193 milliards de dollars, et l’homme d’affaires Bernard Arnault, qui cumule un patrimoine de 163 milliards de dollars.

Sa société Tesla, elle, a obtenu ainsi son ticket pour le club prisé des entreprises dépassant les 1000 milliards de dollars en Bourse, avec une capitalisation qui grimpe à près de 1010 milliards de dollars grâce au contrat record passé avec le loueur Hertz, qui a mis 4,2 milliards de dollars sur la table. Seuls Apple, Microsoft, Google et Amazon valent actuellement plus chers qu'elle sur la place de New York.

L’entreprise vaut également désormais 12 fois plus en bourse que General Motors, le plus grand constructeur automobile américain, aux 84 milliards de dollars de capital, note BFM Business. Et ce, malgré les reproches du bureau américain en charge de la sécurité des transports, le NTSB, qui a accusé ce lundi Tesla de ne pas avoir respecté ses recommandations en matière de sécurité. Le groupe est en effet en train de tester depuis début octobre une nouvelle version de son système d'aide à la conduite auprès d'un groupe de conducteurs sélectionnés par ses soins, sans en avoir auparavant référé aux régulateurs.

Même les problèmes d'approvisionnement et de pénurie de semi-conducteurs qui affectent l'ensemble du secteur automobile n'ont pas empêché l’entreprise de connaître des ventes et des bénéfices records au troisième trimestre. La Tesla Model 3 est notamment devenue en septembre la voiture la plus vendue en Europe, devançant ainsi la Renault Clio et la Dacia Sandero sur le podium et profitant de l’effondrement du marché européen qui ne s’est pas remis de la crise sanitaire. Une première pour une automobile toute électrique, selon un rapport publié lundi par le cabinet Jato Dynamics : "C'est la première fois qu'une voiture électrique domine le marché et aussi une première pour un véhicule fabriqué hors d'Europe".

Côté SUV, la Model Y de Tesla se place deuxième sur le marché des voitures 100% électriques. L’entreprise domine ainsi logiquement le classement des électriques en septembre, avec une part de marché de 24%, juste devant le groupe Volkswagen, Stellantis, et Hyundai-Kia.