Gragnano : les meilleures pâtes du monde

Comptant 500 ans d'histoire avec cette spécialité culinaire, Gragnano est considérée comme le berceau des pâtes italiennes. Dans cette ville de 30 000 mille habitants où une personne sur six travaille dans l'industrie des pâtes. C'est là que l'on fabrique, paraît-il, les meilleures au monde. Nos reporters y sont allés pour nous en dire plus sur leur fabrication.



