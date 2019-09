Grand Bahama : l'île qui attend les secours après le passage de Dorian

JT 20H - Six jours après le passaghe de l'ouragan Dorian, l'aide humanitaire tarde à arriver sur l'île de Grand Bahama. Notre équipe a pu se rendre sur cet endroit, le plus isolé des Bahamas.

Il est encore difficile de se faire une idée du désastre, six jours après le passage de Dorian. La comparaison de deux images de la ville de Marsh Harbour, prises avant et après le drame, est totalement sidérante. Le nombre de morts continue à monter. On recense désormais 43 victimes. Et ce chiffre n'est que provisoire.



