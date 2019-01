Grand format : l'Italie promet la "dolce vita" aux retraités européens

Le départ de nos retraités vers d'autres pays fiscalement plus cléments s'accentue depuis quelques années. Plus de 30 000 se sont déjà installés au Portugal. L'Italie aussi déroule le tapis rouge aux seniors venus de l'étranger s'ils acceptent de s'installer dans le sud du pays. Dans la commune d'Irsina, les retraités étrangers ont permis à certains commerces d'éviter la fermeture.



