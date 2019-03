Grand Format : le rêve australien des jeunes Français

En 2018, c'est un pays qui a accueilli presque 25 000 jeunes Français, partis étudier ou travailler. Un séjour rendu possible grâce à un permis de travail temporaire, le PVT. C’est un visa Programme Vacances Travail qui permet de vivre et d'occuper un emploi pendant un an, et parfois même plus, en Australie. Pendant la haute saison, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi dans ce pays.



