Grande-Bretagne : une "petite bouteille" de Novitchok retrouvée au domicile du couple victime de ce poison

La police britannique cherchait depuis plusieurs jours la source de l'empoisonnement du couple d'Amsbury. Elle a annoncé ce vendredi avoir trouvé une "petite bouteille" contenant du Novitchok, l'agent innervant qui a empoisonné fin juin ces deux Britanniques dans le sud-est de l'Angleterre. Cette bouteille a été retrouvée au domicile d'une des deux victimes, Charlie Rowley - les autorités ont annoncé qu'il n'était plus dans un état critique ce mercredi, trois jours après la mort de sa compagne Dawn Sturgess -, et les tests ont bel et bien confirmé qu'elle contenait du Novitchok, a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.





Cet incident s'était déroulé à quelques kilomètres du lieu où l’ex-espion russe Sergueï Skripal avait été victime d’une tentative d’empoisonnement en mars dernier.