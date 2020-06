Royaume-Uni : des manifestants démontent la statue d'un négrier avant de la jeter à l'eau

La mobilisation a été massive en Angleterre ce dimanche pour rendre hommage à George Floyd et protester contre les violences policières. Si, à Londres, des milliers de personnes se sont massées près de l'ambassade des Etats-Unis, des manifestants ont déboulonné une statue d'un important négrier mort au XVIIIe siècle, Edward Colston, située dans le centre de Bristol. Érigée en 1895 dans une rue qui porte son nom, cette statue de bronze a été arrachée de son piédestal par des cordes tirées par un groupe de manifestants, avant d'être piétinée et jetée dans la rivière Avon.

La police locale a annoncé l'ouverture d'une enquête et la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a dénoncé un acte "absolument honteux". Issu d'une riche famille marchande, Edward Colston, né en 1636 et mort en 1721, s'est enrichi dans le commerce des esclaves avant d'utiliser sa fortune pour financer le développement de Bristol et des bonnes œuvres. Il aurait vendu près de 100.000 esclaves d'Afrique de l'Ouest dans les Caraïbes et aux Amériques entre 1672 et 1689. Ce dimanche, près de 10.000 personnes ont défilé dans les rues de Bristol.