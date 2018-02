Grande-Bretagne : fermeture de l’aéroport de Londres-City après la découverte d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Les vestiges guerriers de notre histoire contemporaine surgissent souvent à l’improviste. Preuve en est dimanche à Londres où l’aéroport de Londres-City a dû fermer ses portes au public après la découverte d’une bombe non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale. "Une zone d'exclusion de 214 mètres a été instaurée par précaution" par la police et "en conséquence, l'aéroport Londres-City est fermé pour le moment", a déclaré l’aéroport via un communiqué avant de conseiller aux voyageurs de contacter leur compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations.





L’obus a été découvert vers 6 heures dans la Tamise, au niveau du quai George V pendant des travaux visant à développer l’aéroport. Chapeautée par la Royal Navy, une opération d’extraction était en cours depuis 22h "pour pouvoir opérer sur l'engin en toute sécurité".