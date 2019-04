Grande-Bretagne : le parti du Brexit en tête des sondages pour les élections européennes

Le Parti du Brexit, mené par l'eurosceptique Nigel Farage, est donné favori au Royaume-Uni pour les élections européennes en principe prévues le 23 mai, selon un sondage publié mercredi.





Nigel Farage fait la course en tête. Selon un sondage publié ce mercredi, son parti eurosceptique en faveur du Brexit tient la corde avec 27 % des intentions de vote, devant les partis travailliste (22 %) et conservateur (15 %), selon le sondage de l'institut YouGov réalisé les 15 et 16 avril auprès de 1855 Britanniques.