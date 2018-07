Grande-Bretagne : un policier examiné pour une possible exposition à l’agent innervant Novitchok

Le policier "a demandé un avis médical en rapport avec l'incident d'Amesbury" - la ville proche de Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) où résidait le couple contaminé la semaine dernière - et a été transféré pour des "examens spécialisés", a indiqué un porte-parole de l'établissement. La police a toutefois assuré qu'il s'agissait d'une "mesure de précaution" pour son agent.





Ces dernières heures, les enquêteurs ont passé au peigne fin plusieurs endroits de Salisbury à la recherche de la source de l'empoisonnement du couple d'Amsbury, un homme et une femme de 45 et 44 ans toujours hospitalisés dans un état critique. La police avait annoncé mercredi qu'ils avaient été exposés au poison russe "après avoir manipulé un objet contaminé". Elle avait toutefois souligné ne pas pouvoir dire à ce stade si la substance provenait du même lot que celui qui avait empoisonné Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars, une affaire à l'origine de vives tensions diplomatiques entre Moscou et Londres.