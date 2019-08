Grèce : 50 incendies dus au vent et à la canicule

La situation semblait sous contrôle le soir du samedi 10 août, mais ce dimanche matin, la chaleur et le vent ont redonné de la vigueur aux flammes. Sur la petite île d'Elafonissos, plusieurs hôtels et habitations ont été évacués. Certains ont dû quitter les lieux dans la précipitation. Tout le sud de la Grèce continentale est placé en état d'alerte maximale.



