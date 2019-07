Grèce : de terribles dégâts laissés par une violente tornade

La région de Chalcidique, en Grèce, a fait face à de violents orages meurtriers suivis d'une puissante tornade. À 3h30 du matin, le 11 juillet 2019, un éclair intense s'abat sur la ville nordique. Au petit matin, une image de désolation s'offre aux habitants. En pleine saison touristique, la plage est ravagée et le vent a tout emporté sur son passage. Ces violents orages interviennent après une semaine de température record en Méditerranée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.