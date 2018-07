Grèce : des dizaines de morts et de blessés dans les incendies

Ce sont des scènes d'horreur qui se sont déroulées dans la nuit du lundi 23 juillet en Grèce. Plus de 70 corps ont été retrouvés dans les cendres de la ville de Mati et Rafina, deux stations balnéaires à 40 kilomètres de la capitale. Le feu a tout ravagé en quelques minutes seulement, des maisons, des villas, une école, des bâtiments heureusement vides, évacués à temps par les secours. Les flammes n'ont laissé aucun répit aux pompiers, et à la population.



