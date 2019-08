Grèce : des progrès contre l'incendie sur l'île d'Eubée, qui a ravagé 2400 hectares de forêt

Près de 400 pompiers, aidés de 110 véhicules, neuf avions et quatre hélicoptères bombardiers d'eau luttaient toujours vendredi matin pour venir à bout de ce sinistre sur un terrain à la végétation dense, au relief accidenté et à l'accès ardu. Trois bombardiers d'eau, deux venus d'Italie et un troisième d'Espagne, leur prêtaient main forte. A la demande d'Athènes, l'Union européenne a mobilisé ses moyens du mécanisme rescUE, opérationnel depuis le début de l'année en prévision des feux de forêts.





"Il y a eu des efforts énormes (pour contenir le feu), des efforts surhumains", a déclaré sur Skai TV Costas Bakoyannis, le gouverneur régional. Les soldats du feu sont parvenus à cantonner le feu dans un ravin près du village de Platana.





Une enquête a été ouverte sur l'origine du sinistre. Les responsables de la section criminelle des services d'incendie auraient trouvé des indices tels que des jerrycans ainsi que des tas de branches et de bois, a rapporté le quotidien Kathimerini, précisant que trois habitants étaient en cours d'interrogatoire. Le feu a pris quasiment simultanément à trois endroits différents à environ 1,5 kilomètre du village de Macrymalli, ce qui laisse suspecter une intention criminelle, a ajouté l'ANA. Deux Grecs soupçonnés d'avoir allumé un ou plusieurs feux ont été arrêtés jeudi dans le Péloponnèse.





Du nord au sud, la Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d'incendies sous l'effet combiné de températures caniculaires, de vents violents et de la sécheresse. Certains ont sévi sur les îles de Thassos (nord) ou Elafonissos (sud), tout près d'Athènes, ou dans les régions de Béotie (centre-ouest) et du Péloponnèse (sud). Deux autres se sont déclarés jeudi dans le sud du pays et sur l'île de Zante (ouest).